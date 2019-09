La Gelmini asfalta Conte "Questo governo nasce dalla paura del voto"

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, è intervenuta poco fa in aula, ribadendo come il partito che rappresenta non abbia alcuna intenzione di sostenere il Conte bis: " Noi - ha detto l'ex ministro dell'Istruzione - non voteremo la fiducia al governo, questo esecutivo ancora una volta non nasce dalla maggioranza voluta dagli italiani, ma dalla paura di andare al voto". Piena contrarietà, quindi, rispetto alle manovre di palazzo, che hanno consentito a MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico di trovare la quadra, evitando così l'appuntamento elettorale anticipato. La linea è chiara.

Poi, stando pure a quanto riportato su ItalPress, la Gelmini ha voluto porre un focus sulla piattaforma programmatica presentata in data odierna dal premier Giuseppe Conte: " Nel programma di governo troviamo un elenco di buoni propositi ma non c'è un numero, non c'è una copertura". Non si ha contezza, quindi, di come i giallorossi intendano procedere da un punto di vista economico. Il "libro dei sogni", insomma, è destinato a rimanere tale. Ma non si tratta solo di una questione formale. L'onorevole Mariastella Gelmini ha posto anche il problema dei contenuti. Di cosa è fatto quel programma? Per l'esponente di Fi è denso di " parole vuote", "sbagliate" e "lontane dal paese reale". C'è stato spazio pure per un ragionamento sul centrodestra: " Lo dico a Salvini, non conviene a nessuno coltivare il mito dell'autosufficienza...", ha proseguito uno dei vertici del partito creato da Silvio Berlusconi. La coalizione, insomma, per la Gelmini deve restare unita, evitando fughe in avanti che possano rompere assetti troppo importanti per il futuro del Belpaese.