Gelmini e Bernini (FI): "Di Maio? Basta veti, è inaccettabile"

Luigi Di Maio prova a spaccare il centrodestra con una proposta che sa di ultima spiaggia. Ospite a In Mezz'Ora di Lucia Annunziata il capo politico del Movimento: "Se il punto è realizzare cose per gli italiani e quell’ostacolo è Luigi Di Maio premier scegliamo insieme un presidente del Consiglio a condizione che questo sia a capo di un governo politico M5s-Lega e realizzi fatti come l’abolizione della Legge Fornero o il reddito di cittadinanza". Una proposta che cambia poco le carte in tavola: resta il veto del Movimento su Forza Italia e sul suo leader, Silvio Berlusconi. Così la capogruppo al Senato degli azzurri, Anna Maria Bernini manda un messaggio chiaro al grillino: "Basta tatticismi e soprattutto basta veti contro FI e Berlusconi. Lo spettacolo offerto anche oggi da Luigi Di Maio e' inaccettabile e surreale. Dopo avere tenuto il Paese intero ostaggio dei suoi maldestri tatticismi per oltre due mesi, ricevuta in ultimo una sonora sportellata in faccia dal Pd, oggi fa un appello alla divisione di quel centrodestra che lo ha battuto nelle elezioni politiche, in Molise ed in Friuli Venezia Giulia. Addirittura arriva a paventare, con parole gravissime, l'implementazione di tensioni democratiche nel Paese, ove il suo partito non dovesse andare al potere. E' evidente che questi signori sono interlocutori a dir poco inquietanti e che l'unica speranza di un governo per l'Italia e' a partire dal centrodestra e dal suo programma".



Stessa posizione quella espressa dalla capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini: ''Ancora una volta Luigi Di Maio mette in scena un goffo e reiterato tentativo di dividere il centrodestra. Un'ennesima invasione di campo per provare a coprire le sue debolezze, le sue difficoltà e il fallimento del Movimento 5 stelle. Rispediamo al mittente queste inaccettabili intromissioni. La nostra coalizione è più che mai coesa e domani a Mattarella rappresenterà una posizione responsabile e unitaria per risolvere lo stallo istituzionale in atto". Insomma l'unità del centrodestra per Forza Italia non è in discussione e il tentativo dei grillini di spaccare la colazione che è arrivata prima alle elezioni del 4 marzo è destinato a fallire.