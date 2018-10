Genova, il sindaco Bucci nominato commissario per la ricostruzione del ponte

Il governo ha deciso. Il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi è il sindaco di Genova, Marco Bucci. Dopo una telefonata tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Presidente della Regione Giovanni Toti, Palazzo Chigi ha comunicato l’intenzione di procedere alla nomina del primo cittadino della città della Lanterna. La Regione Liguria ha espresso parere favorevole.

Il premier Conte in una conversazione con La Stampa sottolinea che in Italia "strade, ponti, scuole, sono state costruite in gran parte negli Anni Cinquanta e Sessanta. Bisogna intervenire subito. Lo sappiamo noi italiani, ma lo sanno anche i francesi, i tedeschi, gli americani. Lo Stato farà la sua parte. E i privati saranno chiamati a fare la loro. In particolare quelli che hanno avuto le concessioni guadagnando un sacco di soldi e che d’ora in avanti dovranno rispettare la parte del contratto che impone loro la manutenzione ordinaria e straordinaria. Controllerò i numeri personalmente". Poi si è rivolto ai genovesi: "Faremo di tutto per consegnargli il ponte entro la fine del 2019".