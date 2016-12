Gentiloni, il risiko delle poltrone di governo

Ancora qualche giorno per completare la squadra di governo. Confermato lo slittamento della nomina dei sottosegretari e dei viceministri: il Cdm ad hoc, riferiscono fonti ministeriali, dovrebbe tenersi il 29, il giorno della conferenza stampa di fine anno di Gentiloni. Molte le riconferme previste. Di sicuro però ci saranno alcune new entry tra i sottosegretari (Ghizzoni del Pd potrebbe andare all’Istruzione, la dem Coccia allo Sport) e non sono esclusi spostamenti tra i vari dicasteri.



Faraone per esempio potrebbe andare alle Infrastrutture mentre Gozi dalla presidenza del Consiglio potrebbe trasferirsi agli Esteri. Al ministero degli Interni potrebbe approdare il Pd Fiano. Salvo cambiamenti dell’ultima ora dovebbe essere confermata anche la delegazione di Ap: il nodo resta l’ingresso o meno di Ala. Secondo le ultime indiscrezioni i verdianiani potrebbero passare alla cassa con 2-3 sottosegretari. Intanto sarebbero cominciate anche le grandi manovre al Ministero del Lavoro. Tommaso Nannicini, attualmente sottosegretario alla presidenza del Consiglio, potrebbe diventare il vice di Poletti. Confermati invece Sandro Gozi (Affari Europei), Antonello Giacomelli (Comunicazioni), Enzo Amendola (Esteri), Riccardo Nencini (Infrastrutture), Gennaro Migliore (Giustizia).