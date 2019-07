Il "gioco del silenzio" 5S-Lega che accelera la crisi di governo

Lega e Cinque Stelle al gioco del silenzio. Le ultime scintille tra i leghisti e i pentastellati sono arrivate con uno scontro incrociato e con accuse reciproche sul silenzio da parte grillina sul caso Garavaglia e su quello leghista sul caso dei presunti fondi russi. A innescare la polemica è stato il ministro degli Interni, Matteo Salvini che commentando l'assoluzione del viceministro all'Economia ha puntato il dito contro gli alleati: " Sono contento delle tante dichiarazioni di sostegno che sono arrivate a Massimo Garavaglia, mi ha stupito il silenzio dei 5 stelle ", ha affermato il vicepremier parlando con i giornalisti a Helsinki dove si trova per un vertice sull'immigrazione. Parole di fuoco, quelle di Salvini, che hanno immediatamente riaperto lo scontro tra i Cinque Stelle e la Lega. La risposta grillina non si è fatta attendere e così i pentastellati hanno subito replicato il colpo: "S ilenzio su Garavaglia? In verità a noi ci stupisce il silenzio di Salvini sui fondi russi. Salvini, così come farà Conte, riferisca in Parlamento e ci metta in condizione di poterlo difendere ".

Dopo il battibecco però è arrivata una nota dai 5 Stelle per commentare proprio l'assoluzione di Garavaglia e rispondere in modo indiretto alle critiche di Salvini: "Siamo felici per il sottosegretario Garavaglia e ci auguriamo che ora possa convincere Salvini a riferire in Aula sui fondi russi, così come farà il presidente Conte. Se non c'è il rispetto del Parlamento, non c'è il rispetto dei cittadini". Insomma l'obiettivo dei pentastellati è quello di trascinare Salvini in Parlamento per chiarire la sua posizione riguardo ai presunti fondi russi arrivati alla Lega. Ma Salvini su questo punto è stato fin troppo chiaro: " Non abbiamo visto, chiesto o preso un euro fuori posto ".