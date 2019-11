Giorgetti apre ad una Costituente

" Se la struttura costituzionale rimane quella di adesso e si torna al sistema proporzionale, questo Paese è spacciato ". Ne è convinto l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente della Lega, Giancarlo Giorgetti, che è intervenuto durante Metamorfosi, il convegno organizzato da Huffpost alla Fondazione Feltrinelli a Milano.

Per Giorgetti, al contrario, l'unica possibilità per evitare l'immobilismo dell'Italia sarebbe stata una legislatura costituente. Ciò significa che, il 20 agosto, bisognava " mettersi attorno a un tavolo e fare quattro o cinque cose tutti insieme, per il bene del Paese, e poi tornare al voto ". L'unica cosa da fare sarebbe stata quella di " aprire un tavolo per le riforme istituzionali" , ribadisce Giorgetti.

Per parlarne potrebbe essere troppo tardi, ma non è detto. " Leggo che il governo vuole cambiare la legge elettorale. Ecco, se facciamo il proporzionale questo paese è spacciato ", afferma l'esponente della Lega, sottolineando però che non ancora tutto è andato perso. Ora, infatti, secondo lui, " l'interesse dell'Italia è che questo governo non vada avanti così ". E allora, lancia un appello: " Sediamoci a un tavolo per cambiare 3-4 regole del gioco e per dare un governo decente a questo Paese. Ci si mette d'accordo per cambiare le 4-5 cose necessarie, magari anche la legge elettorale per dare la possibilità a chi governa di decidere ".

Per Giorgetti, l'operato del governo giallorosso andrebbe a vantaggio della Lega, ma tutto ciò costituirebbe uno svantaggio per il Paese: " Un governo che avesse un progetto e una visione, che pur io non condividerei, sarebbe una cosa. Ma all'orizzonte ci sono tre anni di immobilismo per impedire a Salvini di non andare al potere. E questo non ce la possiamo permettere, anche se noi prenderemo volentieri i consensi che ci arriveranno per disgusto. Se continuiamo a vincere le amministrative li rafforziamo, perché non siamo in una situazione normale ".