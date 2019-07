La Meloni: "Carola Rackete eroina di chi vuole trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa"

Mnetre Carola Rackete si prepara a querelare per diffamazione Matteo Salvini e la sinistra buonista la chiama "eroina", Giorgia Meloni stronca di netto la capitana della Sea Watch 3.

"Tutto programmato e tutto pianificato - scrive sul suo profilo Facebook la leader di Fratelli d'Italia -. Ora Carola diventa l'eroina dei mondialisti e degli immigrazionisti che vogliono trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa. Per la gioia di Francia e Germania e con la complicità della sinistra italiana". E a corredo di queste parole, la Meloni ci piazza anche la copertina del settimanale tedesco, Der Spiegel, con foto e titolo dedicati proprio "all'eroina capitana d'Europa".

Giorgia Meloni, poi, spende anche qualche parola per la Sea Watch 3. "La nave Sea Watch non va affondata per ragioni ambientali, ma va demolita", dice la leader di FdI alla festa di Riva destra. Pensiero che già aveva espresso in passato. E per essere ancora più esplicita aggiunge che "i migranti non sono profughi fino a prova contraria. Ma sono clandestini fino a prova contraria".

Intanto, proprio mentre altre due ong stanno sfidando l'Italia e il ministro Salvini, il vicepremier leghista risponde alle parole di Carola Rackete: "Non vedo l'ora di incontrarla in tribunale, di guardare in faccia una che ha provato a uccidere dei militari italiani. Qui ci sono i giudici che decidono della vita e della morte di tutti, fosse per me sarebbe già a Berlino".