Giorgia Meloni a testa in giù: la foto choc dell'assessore Pd

Giorgia Meloni appesa a testa in giù. La foto choc è apparsa sul profilo Facebook del neo-assessore ai Lavori Pubblici del Pd a Reggio Emilia, Valeria Montanari.

L'esponente dem ha infatti postato sul social un'immagine della leader di Fratelli d'Italia a testa in giù come Benito Mussolini. " I Bulli e le Bulle che fanno i grossi con i più deboli non li ho mai sopportati. Un modo sordido per nascondere che fuori dai loro metodi arroganti e violenti, non ce la possono fare ", ha scritto l'assessore sul social.

Una provocazione che, come spiega Libero, è anche una velata minaccia di morte. Centinaia gli utenti che sono rimasti scandalizzati dalla foto della Montanari. " Mi vergogno di essere rappresentato in comune da soggetti del genere", "Vergogna", "Lei è malata ", hanno commentato sotto al post.

Poco dopo è arrivata anche la replica di Giorgia Meloni. " Questa signora che mi vorrebbe morta a testa in giù perché voglio difendere i nostri confini è assessore del Pd a Reggio Emilia - ha dichiarato la leader di FdI sul suo profilo Facebook -. Lo stesso Pd di Reggio Emilia che si è affrettato a esprime solidarietà al (proprio) sindaco di Bibbiano arrestato per lo scandalo legato alle violenze sui bambini e che sta tentando in tutti i modi di minimizzare quanto emerso. La loro abitudine è questa: zittire in ogni modo chi prova a raccontare le verità per loro scomode. Non mi stupisce. Tuttavia mi piacerebbe sapere cosa pensa Nicola Zingaretti di un suo assessore che dichiara pubblicamente di volermi appesa a testa in giù ".

Dopo la replica della Meloni arriva una precisazione dell'assessore che, con un nuovo post in cui la foto della leader di FdI appare raddrizzata, spiega: " Non ho mai scritto nè augurato del male alla Meloni: la foto al contrario è conseguenza del disgusto provato nel leggere che una persona che siede in parlamento chieda di affondare barche piene di persone. Mi spiace che l'interpretazione sia stata un'altra e di questo mi scuso. Non rimuoverò quel post perché credo fermamente quanto ho scritto. Per correttezza e per non dare adito a sbagliate e strumentali interpretazioni girerò la foto nel post di 10 giorni fa ".

E dopo la foto choc, la leader di FdI ha deciso di querelare il piddino: "Ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti dell'assessore di Reggio Emilia, Valeria Montanari. Non ho mai chiesto di affondare una nave con delle persone a bordo e sarebbe bastato qualche minuto per vedere il mio video e verificarlo di persona. Purtroppo però l'assessore Montanari ha preferito spendere il suo tempo in un altro modo: scrivere su Facebook post infamanti nei miei confronti e riportare parole che non ho mai pronunciato. Di questo ne risponderà nelle sedi competenti".