Giulia Grillo: "Non ci sarò a Italia 5 Stelle. Non c'è da festeggiare"

Dice che non ci sarà a Italia 5 Stelle, la kermesse in programma a Napoli domani e domenica per celebrare i 10 anni dalla nascita del partito. E aggiunge di aver preso in considerazione l’idea di lasciare i pentastellati. In un’intervista all’Huffington Post la deputata grillina Giulia Grillo analizza la situazione interna del Movimento, che secondo lei ha perso molto in termini di identità e di voti.

A proposito di Italia 5 Stelle, la Grillo non si sente di festeggiare perché bisognava organizzare un’iniziativa diversa per capire cosa correggere all’interno del partito. “ In questo modo - spiega l’ex ministro della Salute - Italia 5 Stelle diventa una Leopolda a 5 Stelle senza una punta di qualità vera ”. E sottolinea di non riconoscersi nel Movimento così come tante altre persone. Secondo la deputata grillina, infatti, il problema del partito è la mancanza di orientamento visto che i pentastellati sono passati da un’alleanza con la destra a un’alleanza con la sinistra e quindi potrebbe essere facile sbandare. L’ex ministro della Salute propone di coinvolgere l’assemblea degli iscritti sperimentando un metodo diverso di organizzazione, anche per dare un segnale di discontinuità.