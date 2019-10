Giulia Grillo si sfoga: "Non mi sono sentita appoggiata da Di Maio"

Giulia Grillo è tra gli ex gialloverdi contrari all'accordo con il Partito democratico. La pentastellata, intervenuta a Start su SkyTg24, si è sfogata contro Luigi Di Maio: " Politicamente non mi sono sentita veramente appoggiata dal mio capo politico, mentre quello che diciamo è il mio capo spirituale, Beppe Grillo, mi è sempre stato vicino ". Per lei quello con la Lega è stato un anno di governo " molto difficile ", poiché ha presentato " una serie di cose che non andavano facendolo presente a chi di dovere " senza però essere " totalmente ascoltata da chi pensavo dovesse raccogliere le osservazioni di chi è da dieci anni nel Movimento ".

"Il Movimento è cambiato"

L'ex ministro della Salute ha poi commentato anche la perdita di consensi da parte dei grillini: " Questo è innegabile ed è inutile nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Abbiamo perso alcune elezioni regionali che ci hanno visto impegnati tantissimo, a partire dall'Abruzzo ". La causa è da ricondurre ad una " gestione abbastanza verticistica, se non totalmente ".