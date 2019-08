Governatore Pd indagato per peculato. Ma vuole ricandidarsi

Quasi 100 mila euro di fondi pubblici, destinati alla promozione turistica della regione Calabria, utilizzati per finanziare un evento giornalistico a Spoleto "con finalità privatistiche di promozione politica". Il presidente calabrese del Pd, Mario Oliverio, risulta indagato per peculato dalla procura di Catanzaro. Contestualmente all'indagine, condotta dal pm Graziella Visconi, nei confronti del governatore dem e di Mauro Luchetti (legale rappresentante della Hdrà s.r.l., società con sede a Roma, operante nel settore della comunicazione e dell'organizzazione di eventi), è stato disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 95 mila euro.

Il reato di cui è accusato il presidente della Calabria si riferisce alla delibera 244/2018 della giunta regionale, con cui era stato rimodulato il piano di sviluppo turistico regionale, inserendo fra le attività finanziate "la partecipazione della Regione Calabria alla manifestazione Festival dei due mondi in programma a Spoleto". In realtà, l'evento finanziato era un format giornalistico svoltosi a margine del festival spoletino, nel cui contesto non venivano promosse le attività turistiche regionali, bensì si realizzavano le interviste tipiche di un talk-show. Come si legge in una nota della procura catanzarese, "i fondi pubblici oggetto di indagine" servivano a "finanziare l'organizzazione dell'evento inclusa l'ospitalità" di varie personalità "tra cui anche il presidente Oliverio".

"Sono disponibile a un secondo mandato"