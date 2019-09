Governo, all’Ambiente confermato Costa, fautore del “plastic free”

Tra le tante novità della squadra di governo del Conte-bis vi è anche una conferma. È il generale di brigata dei Carabinieri Sergio Costa che resta alla guida del ministero dell'Ambiente.

Nato a Napoli il 22 aprile 1959 e laureato in Scienze Agrarie, Costa ha conseguito anche un Master in Diritto dell'Ambiente ed è stato comandante regionale del Corpo forestale dello Stato fino allo scioglimento avvenuto il 31 dicembre 2016.

La sua figura, però, è legata soprattutto alla cosiddetta Terra dei Fuochi, territorio a cavallo tra la provincia di Napoli e quella di Caserta dove avvengono interramenti illegali di rifiuti tossici e speciali e si verificano numerosi roghi di rifiuti con potenziali gravi danni sulla salute della popolazione che risiede in quelle aree.

Costa, infatti, è stato il primo che ha individuato in terra campana una discarica abusiva dando così il via al primo filone d'indagine. Col tempo è divenuto il super esperto che ha guidato l'inchiesta su quel territorio martoriato da mani criminali.

Non solo. Durante il precedente mandato è stato uno dei fautori delle campagne contro la plastica monouso tanto che il ministero dell'Ambiente è divenuto "plastic free". L'esempio non è rimasto isolato è stato poi seguito da tante altre istituzioni. L’azione di tutela dell’ambiente ha riguardato anche il mare con la legge “Salvamare”.

Altro obiettivo raggiunto dal ministro Costa è stato il bando per progetti sull'educazione ambientale nelle scuole per i quali è stato stanziato un fondo di 330 mila euro. Senza tralasciare la creazione della nuova commissione Via-Vas che assicura come piani, programmi e progetti siano realizzati nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile.

"Sono contento. Lo leggo come un riconoscimento, non tanto del mio operato, ma del Ministero dell'ambiente, di tutta la struttura. Finalmente l'ambiente è al centro dell'azione di governo. Vogliamo continuare con rinnovata lena” , ha affermato il ministro ai microfoni dello speciale Gr “Diario della Crisi”, in onda su Rai Radio1.