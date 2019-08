Governo, Berlusconi: "No ad altre maggioranze, meglio il voto"

Silvio Berlusconi dice no ad altre maggioranze e "vota" per andare a nuove elezioni. "A soffrire le conseguenze dell'azione deludente di governo guidato dal Movimento 5 Stelle e fortemente condizionato dai programmi dei cinquestelle sono stati gli italiani, che oggi vivono in un Paese dove nulla più funziona" , dice il leader di Forza Italia.

Dunque, il Cavaliere continua, invitando il leader della Lega a staccare la spina all'esecutivo: "Interrompere questa esperienza fallimentare è dunque un gesto di responsabilità da parte di Matteo Salvini nei confronti degli italiani" .