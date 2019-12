Governo in bilico, scintille con Italia Viva sulla manovra

Il governo giallorosso è attraversato da nuove e improvvise tensioni, con Italia Viva che questa mattina ha abbandonato il tavolo sul ddl Bilancio al Senato, dove era in corso una riunione di maggioranza sugli emendamenti.

Il partito di Renzi è poi tornato al tavolo. Per le 17 è in programma un vertice di maggioranza a palazzo Chigi a cui parteciperà anche il premier Conte, il quale cercherà di rimettere insieme i cocci ed evitare il naufragio politico. L’obiettivo è trovare una soluzione sulla manovra gradita a tutti, anche perché il rischio di uno strappo è dietro l’angolo. A questo proposito la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti, ha spiegato la situazione dal punto di vista dei renziani: " Dopo una sospensione, ora abbiamo ripreso regolarmente. Abbiamo fatto un chiarimento tra parlamentari e alle 17 le delegazioni della maggioranza andranno a Palazzo Chigi per il vertice con il Premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ".

Le tre tasse oggetto della contesa

Il motivo del dissidio è da ricercare nelle proposte avanzate per il taglio delle tasse. Italia Viva fa muro e chiede la totale abrogazione di plastic tax e tassa sulle auto aziendali, oltre all’eliminazione della sugar tax. Le prime avvisaglie di una giornata complicata sono arrivate in mattinata, quando ha iniziato a girare una voce secondo la quale i renziani avrebbero presentato un sub emendamento totalmente abrogativo sulla tassa sulla plastica e su quella relativa alle auto aziendali. Nei giorni precedenti era stato trovato una sorta di compromesso, ma Italia Viva adesso ha rotto gli indugi uscendo allo scoperto. Le concessioni dell’esecutivo non sono bastate e la condizione dei renziani è una: cancellazione delle tre tasse della discordia o niente.

Il messaggio di Italia Viva

E quel “niente” è suonato come un avvertimento. Già, perché Italia Viva ha dimostrato di non temere il voto, e anzi sembrerebbe pronta a scendere in campo per una nuova tornata elettorale. Il partito di Renzi ha seguito un copione simile anche nel corso delle riunioni in Senato, fino all’abbandono dei lavori e al ritorno al tavolo. Fra poco scatterà la resa dei conti nel vertice di maggioranza.

In ogni caso, il governo non intende accontentare Italia Viva. L’abolizione delle tre tasse provocherebbe un buco inaspettato nelle coperture, visto e considerando che gli sconti concessi dall’esecutivo per allentare la pressione delle misure citate avrebbero causato, calcolatrice alla mano, un mancato introito per le casse dello Stato di 1,7 miliardi di euro. Dopo lo spinoso nodo del Fondo salva-Stati e il braccio di ferro sulla prescrizione, ecco una nuova grana sulla manovra.