Governo blocca Alan Kurdi, l'ira di Orfini: "Correggere subito questo errore"

Il governo italiano è stato chiaro: la Alan Kurdi non può "entrare, transitare e fermarsi nelle acque territoriali italiane". Un mossa alla Matteo Salvini che ha fatto andare su tutte le furie l'ong See Eye. " Se si utilizzano le politiche del segretario della Lega per dimostrare che non c'è bisogno di lui per bloccare Ong e persone soccorse, si fa comunque in modo che il suo obiettivo venga raggiunto ", ha tuonato il portavoce.

A bordo dell'imbarcazione ci sono ancora cinque migranti: tutti gli altri sono stati già fatti sbarcare per motivi di salute. La ong ha così inviato una richiesta di assegnazione di un Pos a Italia, Francia, Spagna e Portogallo, ma il governo italiano ha risposto con un secco "no".

Da giorni Matteo Orfini sta condannando la decisione dell'esecutivo. Oggi l'ultimo tweet contro i giallorossi: " Il primo atto del nuovo governo è chiudere i porti alla Alan Kurdi che è ancora in mare con solo 5 naufraghi a bordo. Così non va bene, per niente. Cacciare Salvini e tenersi le sue politiche non mi pare geniale. Chiedo al governo di correggere subito questo errore ", ha scritto il deputato del Partito Democratico.