Governo giallorosso: c'è l'intesa con Abi sulle commissioni e spunta una card antievasori

Un accordo con l'Associazione bancaria italiana, con il fine di " evitare le commissioni su pagamento con le carte, almeno fino a una certa cifra ". È il piano a cui pensa, al momento, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto a Porta a Porta, su Raiuno. " Non voglio sanzionare i professionisti, ma non voglio le commissioni che su un anno sono più alte dell'incasso. Sotto una certa soglia eliminarle è una soluzione e poi ci sono gli incentivi ", ha spiegato il leader politico del Movimento 5 Stelle, intervenuto nel programma di Bruno Vespa.

La card antievasione

E intanto, il nuovo esecutivo giallorosso pensa a Poste italiane per la gestione della "card" antievasione, sul modello della prepagata già in funzione per il reddito di cittadinanza. Secondo qunto riferito da fonti tecniche e Radiocor, èstato, infatti, questo il tema al centro dell'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, nell'ambito dei lavori sulla manovra e il decreto legge collegato. L'esecutivo starebbe, infatti, definendo un significativo pacchetto di misure per combattere l'evasione fiscale, con un orizzonte triennale e recuperare risorse per la Legge di bilancio.

Lo studio sulla carta

In queste ore, il sottosegretario dell'Economia, Alessio Villarosa sta studiando la fattibilità di una card da utilizzare per i pagamenti elettronici e per ricevere gli eventuali bonus e incentivi previsti, che rappresenta una sorta di chiace di accesso alle diverse funzioni: carta d'identià, tessera sanitaria e, appunto, conto di pagamento, una specie di borsellino elettronico. La carta RdC, per il reddito di cittadinanza, emessa da PostePay, è quella su cui viene erogato l'ausilio statale (sia reddito sia pensione di cittadinanza) ed è convenzionata con il circuito Mastercard (e consente, infatti, di effettuare bonifici). L'ampliamento per un piano "antievasione" richiederebbe, però, una norma ad hoc.