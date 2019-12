Governo, oggi prima verifica. Conte minaccia di staccare la spina

Un lunedì di fuoco attende il sempre più fragile governo Conte, dilaniato da liti, polemiche e scontri ormai quotidiani. Questa sera, infatti, il premier i ministri e i capi delegazione dei partiti che lo sostengono si incontreranno attorno a un tavolo a Palazzo Chigi per cercare di ricompattare la sua litigiosa squadra e tentare di rilanciare l’azione dell’esecutivo.

Ma prima ci sarà una prova di non poco conto. Al Senato si vota la prima fiducia sulla legge di Bilancio. Si prevedono tensioni. Si ipotizza, infatti, che Renzi possa prendere la parola per attaccare ancora sul finanziamenti ai partiti, provando a intestarsi i provvedimenti della manovra, ritenuti essere maggiormente positivi.

Conte, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe un piano ambizioso: quello di presentare un piano a lungo termine chiamato “Agenda 2023” con i progetti da portare avanti fino alla fine della legislatura. Un modo, questo, forse per guadagnare tempo.

Il Pd, secondo indiscrezioni, sarebbe stanco della situazione e dei continui scontri con gli alleati. Non sarebbe più solo Nicola Zingaretti a non gradire il clima all’interna della maggioranza giallorossa: diversi dirigenti dem di peso, sempre piuttosto prudenti sui rapporti intrecciati con il M5s, avrebbero iniziato a mostrare una certa insofferenza. Addirittura ci sarebbe chi rimpiange la scelta di Conte come premier. “Era meglio mandare a Palazzo Chigi Di Maio, che aveva i numeri per stabilizzare la maggioranza”, avrebbe affermato un dem che frequenta i piani alti del Nazareno.

Proprio il caos che regna nel M5s ,con capo politico che ha perso il controllo dei gruppi, è un elemento preoccupante per la tenuta dell’esecutivo. Problemi enormi che Conte vorrebbe risolvere con la riunione per impostare il rilancio.

Probabilmente all’ordine del giorno ci saranno dossier ancora aperti, come Alitalia e Ilva. Non è da escludere che si metterà nero su bianco un crono programma fino al 2023. Un modo per tentare di ricompattare la maggioranza. Ma la situazione non è per nulla semplice. Da una parte ci sono i renziani che continuano a opporsi su ogni provvedimento e a scatenare polemiche. L’ultimo caso in ordine di tempo è il salvataggio della Banca Popolare di Bari. Senza dimenticare che alcuni dem sospettano che Matteo Renzi mediti di innescare la crisi per andare a votare con il Rosatellum, che ha una soglia di sbarramento al 3%, buona anche per un partito come Italia Viva che stenta ad ingranare.