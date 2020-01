Governo spaccato sulla prescrizione: possibile ok alla riforma di Forza Italia

Il governo si spacca nuovamente sulla prescrizione. Al momento l'ennesimo tentativo di trovare una sintesi sul tema da parte di Giuseppe Conte è fallito: inizialmente fissato per oggi, l'appuntamento con i partiti di maggioranza è slittato a giovedì 9 gennaio a causa di sopravvenuti impegni del presidente del Consiglio in seguito alla crisi in Medio Oriente. Dunque a disposizione vi saranno altre 48 ore di tempo per evitare di fronteggiarsi con un ulteriore passo nel vuoto. Al centro delle polemiche resta sempre la prescrizione dei reati che dal primo gennaio è stata abolita dopo la sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzione che sia. L'ok è arrivato anche dalla Lega nel corso del governo gialloverde, ma il Carroccio aveva posto come condizione fondamentale la presenza di riforme che avrebbero dovuto accelerare i tempi del processo.

Adesso Partito democratico, Italia Viva e Leu - fortemente contrari al "fine processo mai" - sono entrati in pressing per sollecitare Alfonso Bonafede a presentare una valida alternativa che vada in una direzione ben chiara e precisa: introdurre modifiche che tengano in considerazione le critiche sollevate dagli alleati. D'altronde molte perplessità sono arrivate anche da autorevoli costituzionalisti, gran parte dell'accademia e avvocati.

La controriforma di Forza Italia

Nella giornata di giovedì si discuterà di una questione ancora apertissima e che potrebbe compromettere gli equilibri dell'assetto giallorosso: senza un punto di convergenza, i renziani hanno già annunciato di essere pronti a votare il disegno di legge di Forza Italia. La controriforma del forzista Enrico Costa punta a reintrodurre i tempi di prescrizione, ma il Pd al momento dice che si potrebbe astenere.