Il governo stoppa la Sea Watch: "Convocare ambasciatore olandese"

La nave Sea Watch è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. All'indomani del braccio di ferro (a distanza) con Matteo Salvini la Ong tedesca alza il livello dello scontro e torna a sfidare il Viminale nella speranza di forzare lo sbarco in Italia. A consentire all'avvicendamento a causa delle cattive condizioni meteo è stata la Guardia Costiera per garantire la sicurezza dei 47 immigrati che si trovano a bordo ormai da una settimana. Ma dal governo viene ribadita la linea di non farli sbarcare. "Siccome sulla Sea Watch c'è una bandierina olandese che sventola - commenta il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli - gli olandesi trovino la maniera migliore per prendersi in carico i migranti" .

La Sea Watch è affiancata da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Per riparare dalle condizioni meteo in ulteriore peggioramento, è stato assegnato un posto di fonda a 1,4 miglia dal porto di Augusta. Non potrà andare oltre. Su questo punto Salvini è stato chiaro da subito. Eppure la sinistra non molla la presa. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia si è subito fiondato ai microfondi di Agorà su Rai Tre per assicurare "assistenza" a tutti gli immigrati che si trovano a bordo, ma non può dare il via libera allo sbarco. Tanto che il presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha chiesto alla capitaneria di porto di farli entrare: "Nessuno può sequestrare delle persone. La filiera di comando non è nelle mani del ministero dell'interno" . Un'accusa, quella del sequestro, che non è affatto piaciuta a Salvini. Che ha replicato: "Non vediamo l'ora di farli arrivare, sani e salvi, in altri Paesi europei... in Italia non c'è spazio" . Anche Toninelli, il cui ministero coordina tutte le decisioni della capitaneria di porto, ha ribadito che la Sea Watch non può sbarcare e ha invitato l'Olanda a farsi carico del problema.