Gozi esulta e sbeffeggia: "Non mi hanno tolto la cittadinanza"

Sandro Gozi esulta per la caduta del governo targato Movimento 5 Stelle-Lega e brinda per la mancata revoca della cittadinanza in seguito alla polemica scaturita dopo il conferimento del suo incarico: " La cittadinanza non me l'hanno tolta, per fortuna il vecchio governo è caduto. Il nuovo governo non l'ha messa come priorità, quindi dovrei conservarla. Menomale che queste scemenze appartengono al passato ".

Soluzione per i migranti

Il responsabile degli Affari europei per il governo francese, intervenuto ai microfoni de "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus, ha toccato anche il tema dell'immigrazione: " Io sono consigliere di Macron, mi occupo di politica europea e stiamo lavorando con Ursula Von Der Layen per cambiare l'Europa ". C'è la forte volontà di " trovare una soluzione permanente sui meccanismi di distribuzione e solidarietà nel Mediterraneo ", al fine di evitare di assistere in ogni occasione " allo spettacolo ridicolo dei negoziati tra i Paesi che durano settimane: tu ne prendi 6, tu ne prendi 7 ".