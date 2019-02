La grande "balla" di Di Battista

Di Battista resta in silenzio. Dopo l'esposizione mediatica delle ultime settimane che ha acceso i riflettori sull'esuberanza del grillino e che ha dato vita anche a qualche "resa dei conti" tutta interna al Movimento, Dibba resta fermo ai box. Le accuse di diversi esponenti grillini dopo la batosta alle Regionali in Abruzzo ha frenato l'irruenza (a volte scomposta) dell'ex parlamentare. Dopo aver messo da parte gli attacchi contro Salvini, nella sua ultima apparizione in tv da Floris ha deciso di buttarsi sulle cifre. Quelle sbagliate. Per mostrare l'attivismo dei pentastellati in Parlamento ha affermato che "obiettivamente 9 proposte di legge su dieci vengono dal gruppo M5s".

Ma stanno davvero così le cose? Secondo i dati riportati da Pagella Politica i fatti dicono altro. Infatti al Senato su 964 iniziative di legge solo 219 sono state presentate dai grillini. Il peso sul totale delle proposte di legge è pari al 22,7 per cento. Non proprio 9 su 10. Le opposizioni a Palazzo Madama sono molto attive e Forza Italia e Pd fanno registrare 204 e 197 iniziative di legge. La musica non cambia a Montecitorio. Qui dall'inizio della legisltaura sono stati presentati 1.496 disegni di legge. I pentastellati ne hanno presentati 279, ovvero il 18,6 per cento. Hanno fatto meglio Forza Italia e Pd con 368 e 355 proposte. Insomma quanto affermato a "Di Martedì" da Di Battista rappresenta una vera e propria "balla" buona solo per illudere gli elettori M5s...