Grillo: "C'è bisogno di uomini come Trump e Putin"

Stavolta niente sparate, come le solite a cui ci ha abituati da anni. Beppe Grillo osserva che nel mondo c'è bisogno di leader come Putin e Trump. Il leader del Movimento 5 Stelle intervistato dal settimanale francese Journal du Dimanche, si dice "abbastanza ottimista" sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e aggiunge che la comunità internazionale ha bisogno di uomini come lui e il leader russo, Vladimir Putin. Grillo liquida poi come "un fallimento assoluto" il bilancio dell’Ue.

"La politica internazionale - osserva Grillo - ha bisogno di uomini di Stato come loro (Trump e Putin, ndr). Li considero un beneficio per l’umanità". Per il leader pentastellato la politica estera dell’amministrazione Obama è stata "un disastro" e "il sogno del mondo intero" è che due "giganti" come Stati Uniti e Russia dialoghino.

Quando gli domandano cosa pensi di Trump osserva: "Sembra moderato, i media hanno deformato il suo punto di vista". E ancora: "Ho letto uno dei suoi libri nel quale scrive cose sensate sulla necessità, per esempio, di riportare l’attività economica all’interno degli Stati Uniti". Per Grillo anche l’Italia deve adottare misure protezioniste per potenziare il made in Italy. Quanto all’Unione Europea, "il suo bilancio è un fallimento totale. È un apparato enorme, con due Parlamenti, a Bruxelles e a Strasburgo, per accontentare i francesi... Sono a favore di un’Europa diversa, in cui ciascuno Stato possa adottare il proprio sistema fiscale e monetario".

Grillo bacchetta i traduttori

"Ci risiamo con i traduttori traditori - precisa qualche ora dopo Grillo -. Non ho mai detto che servono uomini forti come Trump e Putin, piuttosto ho spiegato come la presenza di due leader politici di grandi Paesi come Usa e Russia predisposti al dialogo è un punto di partenza molto positivo, perché apre a scenari di pace e distensione".