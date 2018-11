Grillo insulta la piazza del "Sì Tav": "I borghesucci sono tornati"

"Manca solo Gaber a prenderla in giro" . Beppe Grillo se la prende con i 40mila scesi in piazza sabato scorso a Torino per dire "Sì" all'Alta velocità Torino-Lione e, più in generale, alle grandi opere osteggiate dal Movimento 5 Stelle. In una lettera, firma a quattro mani con "il suo neurologo" , il comico genovese distilla insulti a destra e a manca liquidando i manifestanti come "borghesucci". "Li abbiamo visti manifestare, aggressivi e benpensanti" , scrive in una lettera insiata a Marco Travaglio e pubblicata dal Fatto Quotidiano.

Già il titolo della lettera è tutto un programma: "Ode alla borghesia (dove eravate?)" . In un momento di difficoltà dei Cinque Stelle, fiaccati dalle continue liti con la Lega in maggioranza e delusi dai sondaggi in calo, Grillo interviene per dar manforte alla base dopo che da più parti dell'Italia si è alzato il grido a favore delle grandi opere e, in modo particolare, della Tav. "A vedere i nostri borghesi in piazza a manifestare per il Tav - scrive nella lettera pubblicata dal Fatto Quotidiano - ho provato un senso di nostalgia ed affetto per i tempi andati. Tutta quella dissimmetria ideale e fattiva fra l'enorme buco da fare, le tonnellate di polveri, il clangore delle merci che passano, l'appoggio ideale della destra salviniana, insomma: tentare un nuovo Mose, tentare un nuovo ponte di Messina" . L'attacco di Grillo non è solo politico. Si passa ben presto agli insulti. Le 40mila persone scese in piazza a Torino vengono così definite "benpensanti che vedono nel Tav inesistente l'Italia che non entra nel mondo" . Secondo il guru del Movimento 5 Stelle, anche questo sarebbe "uno dei caratteri distintivi della cara vecchia borghesia" . "Bisognava mettere in discussione uno dei suoi feticci per vederla ricomparire" , chiosa poi.