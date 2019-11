La Grillo punge Di Maio: "Non dovevo fidarmi..."

"Mi hanno silurato e manco lo sapevo. Ora al mio posto c'è un ministro di un partito che ha il 2.5%, ma va bene così". È con amarezza che Giulia Grillo parla della sua esperienza di governo e soprattutto del modo con cui Luigi Di Maio le ha comunicato che non avrebbe fatto parte del Conte bis.

"Non l'ho più sentito da quando mi ha comunicato che non ero più ministro", si sfoga l'ex titolare della Salute a Un giorno da Pecora, " Sono stata molto arrabbiata qualche settimana. Mi ha avvertito Di Maio tramite WhatsApp, forse gli sms costavano troppo. Mi ha scritto che non ero nella nuova squadra, spiegando che era dispiaciuto ". Un messaggio a cui lei non ha nemmeno risposto perché "non amo le risposte poco sentite".

Del resto il suo operato è stato spesso sotto accusa: il suo nome veniva fatto - insieme a quello di Toninelli, Trenta e Costa - praticamente tutte le volte in cui si parlava di un possibile rimpasto. E Di Maio non l'ha mai difesa, sottolinea lei. Secondo cui il nuovo ministro, Roberto Speranza, è riuscito dove lei aveva fallito - come l'abolizione del superticket - "perché lui aveva un potere 'ricattatorio'.