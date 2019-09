Gualtieri chiude alla flat tax: "Non la faremo mai"

Roberto Gualtieri senza mezzi termini annuncia l'abbandono della pista flat tax: " È assolutamente archiviata. Non la faremo mai. Dava tanto a chi ha di più, mentre noi siamo il governo degli asili nido, degli investimenti e della riduzione delle imposte ai più deboli. Era ingiusta, sbagliata, insostenibile e incostituzionale perché violava la progressività, oltretutto alla base del modello sociale europeo insieme al welfare ".

Il nuovo ministro dell'Economia, intervistato da La Repubblica, ha parlato anche di quota 100: " In un quadro di risorse scarse l'intervento sulle pensioni andava fatto in modo diverso; ma è sbagliato modificare costantemente le regole del gioco in materia previdenziale. Quota 100 ha una durata triennale e l'orientamento è lasciare che vada a esaurimento ".

Taglio delle tasse

Sul rapporto con l'Ue il dem ha detto che sono terminati " scontri continui, proclami sui social e assenze ai tavoli negoziali ". Ora l'obiettivo è quello di riportare il debito " su un percorso di riduzione ", contrastando l'evasione fiscale " anche grazie alla tecnologia ".

Gualtieri ha poi criticato il rapporto conflittuale della Lega con l'Unione europea: " Ci è costato carissimo per i miliardi bruciati in termini di interessi sul debito, minore fiducia e minori investimenti, ma anche per una riduzione del peso politico dell'Italia a Bruxelles. Credibilità, coerenza e fiducia non solo possono darci un grande dividendo in risparmi sul pagamento degli interessi, ma sono anche decisive se si vuole incidere sulle grandi scelte europee ".