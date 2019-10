Gualtieri: "Salvini ha aperto la crisi perchè non era in grado di affrontare la manovra economica"

“ La sfida di questa manovra era così ardua che Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla ”. Non usa mezzi termini il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. In un’intervista al Corriere della Sera, parla della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che è stato approvato dal governo lunedì in Consiglio dei ministri.

Gualtieri risponde alle critiche sul documento da parte delle opposizioni e sottolinea che è un compito ambizioso avviare la riduzione delle tasse sul lavoro, rilanciare gli investimenti tutelando sanità, scuola e welfare e disattivare 23 miliardi di clausole Iva, considerando l’eredità lasciata dal precedente esecutivo. Il titolare del dicastero di via XX settembre evidenzia, infatti che “ sull’onda della demagogia di Salvini e di politiche che hanno diviso il Paese, l’Italia aveva preso una direzione pericolosa - prosegue gualcirei -. Oggi dobbiamo rimetterla su un sentiero di crescita, stabilità, ricomposizione delle fratture sociali e territoriali. Questo è un compito eminentemente politico ”.