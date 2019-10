La guerra di Speranza al superticket: "Aumenta le discriminazioni"

Roberto Speranza conferma la guerra al superticket, giudicato come un generatore di " discriminazioni e diseguaglianze tra i territori e nei territori ". L'obiettivo del governo giallorosso sarà dunque quello di " superarlo progressivamente ", forte del pieno sostegno da parte " di tutti, a partire da Conte ". Gli uffici del Ministero hanno fatto sapere che " costa 550 milioni, ma visto che 60 sono già stati messi l'anno scorso, ci vogliono 490 milioni ".

Facendo pagare i ticket per fasce di reddito c'è il rischio che possa ricadere sulla classe media dei lavoratori dipendenti: " L'obiettivo è che nessuno rinunci alle cure per motivi economici. Ho ben chiari i valori sui quali imposterò il mio operato ". Questi ultimi prendono il nome di equità e principi della Costituzione: " Difendo l'articolo 32 della Carta, che al primo comma dice: 'La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti' ".

Carenze di medici

Il ministro della Salute a La Repubblica ha detto di credere fortemente " in un servizio pubblico moderno e di qualità in cui tutti si possano riconoscere e a cui tutti possano affidarsi, chi sta meglio economicamente come chi è rimasto indietro ".

Sul tema del biotestamento ha affermato che si farà " tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare esecuzione alla norma approvata dal Parlamento ". Al momento manca un parere del Consiglio di Stato e il suo Ministero dovrà dare il via libera alla banca dati che raccoglie le dichiarazioni anticipate di trattamento: " Per quanto di nostra competenza faremo immediatamente tutto ciò che è necessario. Nessun atteggiamento diverso sarebbe ammissibile ".