I 5 Stelle adesso salgono sul carro Salvini: spiace si siano tirati indietro

Tutta la politica esulta. Almeno per un giorno non si è sentito parlare di spread e flat tax. Milano (e Cortina) in cima all'Olimpo per un giorno. Se due anni fa piangeva la sconfitta al sorteggio dell'Ema, Agenzia europea dei medicinali, nulla di paragonabile con essersi accaparrati le olimpiadi invernali, simili solo alla vittoria dell'Expo.

E allora per un giorno siamo tutti italiani. Tutti insieme a gridare al mondo quanto siamo bravi e quanto siamo belli. Quanto siamo capaci a fare le cose. E non fa specie nemmeno vedere il sindaco Giuseppe Sala che abbraccia il leghista, ex governatore del Veneto, Luca Zaia. Siamo tutti amici per un giorno.

«La passione e l'interesse per il movimento olimpico e per i suoi valori cresceranno e si diffonderanno nell'Italia e nel globo», il presidente della Repubblica «di tutti», Sergio Mattarella. «Siamo orgogliosi di questo grande risultato! Ha vinto l'Italia: un intero Paese che ha lavorato unito e compatto con l'ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo memorabile», il premier «di tutti» Giuseppe Conte. «Oggi è una giornata per cui magari qualcuno gufava (un termine caro a Renzi, ndr). Son convinto che qualcuno pur di dare addosso al governo tifava per altri», dice il ministro «di tutto» Matteo Salvini. Luigi Di Maio a ruota: «Oggi è una giornata importante, proprio perché ha vinto lo sport, la sua purezza e l'entusiasmo di un intero Paese, lontano da ogni logica di potere, lontano da ogni interesse». Il sindaco Giuseppe Sala è euforico: «È un'emozione incredibile. Festeggiano stasera e poi cominciamo subito a lavorare. Per me è stata emotivamente una rivincita dopo Ema, ma questa è più importante». «Sembravamo dei matti a tentare questa avventura di MilanoCortina2026, invece abbiamo dimostrato che il nostro Paese quando va unito non deve aver paura di affrontare nessuna sfida», il governatore Attilio Fontana. «Sono orgoglioso di questo fantastico team che ha raggiunto un risultato importante dopo un inizio complicato», il presidente del Coni Giovanni Malagò. Anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha commentato: «È un risultato che premia l'impegno e la determinazione delle due amministrazioni regionali di centrodestra che hanno fortemente voluto e dato impulso ad una scommessa che riguardava l'Italia nel suo insieme, sconfiggendo il disfattismo e lo scetticismo di chi non ha capito l'importanza della posta in gioco».

Infine, il sindaco Chiara Appendino, quella del no suicida a Torino, dice a denti stretti: «Congratulazioni a tutte le persone coinvolte».