I 5 Stelle"coccolano" i No Tav "Non arrestate i manifestanti"

L'assalto al cantiere della Tav di questa notte a Chiomonte agita e non poco le acque nel governo. Quei razzi lanciati contro i poliziotti, le urla, gli insulti dei No Tav agli agenti in divisa hanno alzato i toni dello scontro sulla Torino-Lione. Per i fatti di questa notte almeno 20 persone, tra i manifestanti, sono state denunciate. La reazione del ministro degli Interni, Matteo Salvini è stata durissima. Le parole del titolare del Viminale non lasciano spazio a interpretazioni: " Chi attacca la Polizia e il cantiere della Tav in Valsusa attacca tutta l’Italia: le divise sono il simbolo di chi difende la sicurezza dei cittadini perbene, l’Alta Velocità è l’emblema di un Paese che vuole andare avanti e non indietro. Nessuna tolleranza per i criminali, mi aspetto condanne inequivocabili da tutti gli schieramenti politici. Basta ambiguità: ora controlli a tappeto, arresti e accelerazione dei lavori ", ha affermato Salvini commentando su Facebook quanto accaduto questa notte a Chiomonte. E subito arriva la risposta dei grillini. A contestare la linea di Salvini è il senatore M5s, Alberto Airola, da sempre un rappresentante in Parlamento delle istanze No Tav.

Il grillino non le manda a dire: " A Salvini, che dice che bisogna arrestare i manifestanti, rispondo che bisogna arrestare piuttosto i lavori ", afferma all'Adnkronos. Insomma secondo Airola non dovrebbero scattare le manette per chi ha lanciato razzi contro la polizia. Poi ribadisce il suo "no" alla Torino-Lione: " Ormai è chiaro, lo abbiamo abbondantemente dimostrato, che il tunnel è una fregatura per i soldi pubblici e le tasche degli italiani, abbiamo inoltre ceduto pure parte della nostra sovranità ai francesi" . " Io - assicura - sto combattendo la battaglia contro la tav a livello parlamentare e governativo in modo serrato, sto facendo di tutto per bloccare l'opera e non mi tiro indietro ".