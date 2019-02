I 7 giorni neri dei 5 Stelle: ​adesso è crollo totale nei sondaggi

Il Movimento Cinque Stelle è sempre più in caduta libera. Dopo la batosta pesantissima delle Regionali in Abruzzo, i pentastellati devono fare i conti anche con le tensioni sulla Tav e sulle Autonomie. E il conto da pagare suille intenzioni di voto registrate dai sondaggi è salato.

I Cinque Stelle secondo una rilevazione Index Research per Piazza Pulita in soli sette giorni hanno perso un punto. I Cinque Stelle sono precipitati al 22,3 per cento. Un risultato differente invece quello della Lega che cresce dello 0,3 per cento e arriva a quota 34,5. Il Pd cresce di poco e va al 17,3 per cento. In positivo anche Forza Italia che cresce dello 0,2 per cento e va all'8,3. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni prende ancora fiato e va al 4,6 per cento con un incremento di 0,3 punti percentuali. Insomma da questi dati continua ad essere evidente il tracollo grillino che non si ferma e dalle parti di Di Maio e Di Battista ora si punta tutto sulla "sfiuda" a Salvini su Tav e Diciotti nella speranza di recuperare qualche briciola di consenso...