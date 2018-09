Dopo i clandestini, tocca ai campi rom. Salvini: "Li chiudo tutti entro 5 anni"

L'obiettivo è "campi rom zero" entro "fine legislatura" . Nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, durante la quale ha presentato i contenuti del decreto Sicurezza, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha spiegato perché ha preferito tenere fuori dal pacchetto di misure approvate ieri dal Consiglio dei ministri la questione nomadi. "All'interno del provvedimento varato - ha precisato il responsabile del Viminale - non ci sono misure ad hoc sui rom, altrimenti sarebbe scoppiato il putiferio" . Ma l'obiettivo del leader leghista resta di chiudere tutti i campi, che sono presenti sul territorio italiano, entro la fine della legislatura.

"Dalle parole ai fatti" . Ormai è questo lo slogan che Salvini sta cercando di appiccicarsi addosso. Il decreto Sicurezza è, infatti, la risposta concreta a chi lo accusava di essersi imitato a chiudere i porti ai barconi carichi di immigrati clandestini. Ieri, una volta approvato il pacchetto all'unanimità, ecco che si sono levate le prime critiche per non aver affrontato la questione nomadi. In realtà quella di Salvini è una strategia ben precisa tesa a spacchettare le due emergenze per farle viaggiare su due binari diversi. "Altrimenti sarebbe scoppiato il putiferio..." , ha ammesso lui stesso in conferenza stampa. "Non riesco nemmeno a immaginare le reazioni nazionali ed internazionali..." . In Italia, secondo un recente report del Sole 24Ore, vivono oltre 28mila rom. La metà di questi si trovano nel Lazio e nella Lombardia, mentre 6.500 risiedono in Piemonte, con 6.500. La situazione è particolarmente emergenziale a Roma, dove si sono stabiliti la maggior parte dei nomadi (7mila), ma anche a Milano e a Napoli le condizioni sono critiche. "Ci stiamo lavorando con tutti i sindaci d'Italia - ha assicurato Salvini ieri pomeriggio - l'obiettivo è chiudere i campi rom" .