I nuovi sondaggi: la Lega decolla al 36,5%

"La mia parola vale più dei sondaggi" , ha assicurato Matteo Salvini. Ma i sondaggi parlano di una Lega in continua crescita. Secondo la rilevazione fatta da Swg in esclusiva per La7, il partito del vice premier sarebbe addirittura accreditato al 36,5%. Una percentuale ben maggiore di quella incassata alle recenti elezioni europee. "Gli italiani ci scelgono per la concretezza, ma anche per la lealtà" , ha spiegato ieri il leader lumbard, ospite da Massimo Giletti a Non è l'Arena, confermando (almeno per il momento) la tenuta dell'esecutivo gialloverde.

Poco più di una settimana, alle elezioni europee, la Lega ha incassato il 33,2%. Un risultato storico per il partito di Salvini. E a chi pensa che non è possibile che vada oltre a quel risultato, i sondaggisti di Swg fanno notare che in soli otto giorni ha guadagnato un altro 2,2% attestandosi così al 36,5%. In questo panorama politico, estremamente fluido, a crescere ulteriormente sarebbero anche il Partito democratico che potrebbe arrivare al 23,5% e lo stesso Movimento 5 Stelle che, pur avendo definitivamente passato ai dem lo scettro del gradino d'argento, può contare su un 17,5% di preferenze. Seguono, quindi, Forza Italia che potrebbe attestarsi intorno al 6,9% e Fratelli d'Italia che arriverebbe invece al 6,6%.