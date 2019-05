I soliti antagonisti in piazza: scontri con la polizia a Firenze

I soliti antagonisti scendono in piazza e scatenano il caos a Firenze prima del comizio della Lega a cui ha partecipato anche Matteo Salvini per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Ubaldo Bocci.

I manifestanti dei collettivi di sinistra hanno tenteto di forzare il cordone delle forze dell'ordine in Piazza della Repubblica - dove è stato chiuso l'accesso a Piazza Strozzi - e sono stati a più riprese respinti con cariche di alleggerimento. La contromanifestazione, che ha portato in piazza circa duemila persone, è stata organizzata da Iam - Iniziativa antagonista metropolitana, Cua, Collettivo universitario autonomo, Cas, Collettivo antagonista studentesco e Collettivo femministe Spine nel fianco. I manifestanti hanno protestato davanti al cordone di polizia cantando "Bella ciao" e esponendo striscioni con scritto "Dopo il Matteo di Rignano cacciamo quello padano" e "Firenze non si Lega".