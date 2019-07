Ilda Boccassini saluta Borrelli: "Dopo di te le tenebre…"

"Ciao, hai resistito alle lusinghe del potere, sei stato un esempio di integrità per chi come me, non ha ceduto a compromessi. Dopo di te tenebre. Già mi manchi. Ilda" . Ilda Boccassini ha salutato così Francesco Saverio Borrelli, spirato sabato 20 luglio.

Il procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano che guidò il pool di Mani Pulite è morto all'età di 89 anni e molti suoi ex colleghi hanno voluto ricordarlo pubblicamente. Tra questi, spunta il pensiero autorevole e commosso della Boccassini, che ha firmato un necrologio sulle colonne del Corriere della Sera, domenica 21 luglio.

"Resistere, resistere, resistere" è stata la linea di condotta tenuta da Francesco Saverio Borrelli durante tutta la sua carriera in magistratura, e in quella squadra di magistrati che misero a soqquadro la cosiddetta "Prima Repubblica", oltre ad Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo, Gerardo Greco, Piercamillo Davigo, Francesco Greco e Armando Spataro, c'era anche una donna ed era proprio Ilda Boccassini, oggi 69enne e a un passo dalla pensione, a dicembre 2019.