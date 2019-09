Imbarazzo a Tagadà: l'Appendino annuncia l'entrata di Piero Fassino

" Sindaca, me la fa una cosa come regalo ?", chiede Tiziana Panella alla prima cittadina di Torino Chiara Appendino. E, dopo aver capito di che " regalo " si tratta, la sindaca resta in silenzio qualche istante. Poi, non senza imbarazzo, accontenta la conduttrice.

Ospite al programma di La7, Tagadà, Chiara Appendino ha parlato di ambiente, inquinamento, nuova alleanza di governo e immigrazione. Lo ha fatto senza grandi problemi, rispondendo con sicurezza a tutte le domande che le venivano poste. Così, quando le è stato chiesto quale fosse il suo impegno per l'ambiente, ha ricordato quello che dice alla figlia, cioè di chiudere l'acqua del rubinetto mentre ci si lava i denti, e ha sottolineato l'importanza della raccolta differenziata, dell'acquisto dei prodotti sfusi al supermercato e dell'uso limitato della macchina.

E nemmeno le domande su Matteo Salvini e Matteo Renzi l'hanno colta impreparata: " Non mi riconosco né nell'uno né nell'altro. Io mi riconosco nel Movimento 5 Stelle, che ha fatto un accordo col PD per portare avanti degli obiettivi. Mi fido di Renzi? Fiducia è una parola grande. Il mio auspicio è che questo governo duri 3 anni: questa alleanza è stata complessa ed è complessa, per quanto io la sostenga, ma è difficile da spiegare a chi ha sempre visto il PD come il nemico ", ha detto la sindaca.