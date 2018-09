Immigrati, stretta sui permessi umanitari. Il Viminale: "Già calati del 30%"

L'impianto del decreto a cui sta lavorando Matteo Salvini viaggia su due binari paralleli: da una parta i tagli all'integrazione, dall'altro un maggiore investimento in sicurezza e rimpatri degli immigrati. Le misure saranno discusse in Consiglio dei ministri entro la prossima settimana, ma nei giorni scorsi ilGiornale.it ne ha già anticipato ampiamente il contenuto. Tra le novit più importanti c'è l'abrogazione del "permesso di soggiorno per motivi umanitari" , una forma di protezione che è stata largamente abusata in questi anni per dare un documento ai richiedenti asilo. "Prima della circolare di Salvini - spiega il sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni, in una intervista al Messaggero - questo tipo di permessi erano il 28 per cento, adesso sono scesi al 19. Era diventato uno strumento diffuso per concedere di rimanere nel nostro Paese" .

Per eliminare i permessi umanitari, che solo l'Italia concede in Europa, il decreto Salvini introduce "una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare" . Lo schema del decreto (composto da 15 articoli) infatti "elimina la possibilità per le Commissioni territoriali e per il Questore di valutare, rispettivamente, la sussistenza dei 'gravi motivi di carattere umanitario' e dei 'seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano'" . Sistemato questa stortura, dal Viminale fanno sapere che resta comunque il nodo dei rimpatri. A fronte di 22.501 clandestini, nel 2018, i rimpatri sono stati 4.269 e soltanto 1.139 immigrati sono stati riammessi nei Paesi di provenienza. "Chi non è un rifugiato va espulso - spiega Molteni al Messaggero - chi non vuole entrare in un percorso di protezione è destinato ai Cpr (centri di permanenza per il rimpatrio). Il fatto che siriani ed eritrei non vogliano restare sul nostro territorio è noto ed è uno dei motivi per i quali bisogna condividere la gestione con l'Europa" .