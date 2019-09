Immigrazione, Meloni: “Raccolta di firme contro cittadinanza automatica”

Fratelli d’Italia è pronta alla mobilitazione contro lo ius soli e lo ius cultura. Intervenendo a Perugia per la presentazione dei candidati del partito alle elezioni regionali in Umbria, Giorgia Meloni ha promesso una durissima battaglia se il governo dovesse proseguire sulla strada della concessione della cittadinanza automatica agli immigrati.

"Il governo rossogiallo ancora non ha chiarito se riuscirà a disinnescare le clausole di salvaguardia e impedire l'aumento dell'iva dal primo gennaio 2020 ma in compenso è occupato a mandare avanti la legge per concedere la cittadinanza automatica agli immigrati”.

È la stessa leader di Fratelli d’Italia a spiegare le prossime azioni contro quella che definisce una “ vergogna ”: “Giovedì saremo davanti al Parlamento a raccogliere le firme. Le raccoglieremo in tutta Italia anche nel prossimo fine settimana per dire al Presidente della Repubblica di fermare questo scempio".

La data della mobilitazione non è casuale. In quel giorno, infatti, in Commissione Affari costituzionali della Camera riparte l'esame della legge sulla cittadinanza che introduce il cosiddetto ius culturae.

È quanto ha annunciato il presidente della Commissione Giuseppe Brescia, del M5S, che sarà anche relatore alla riforma. Il testo, a prima firma Laura Boldrini, era stato incardinato in quota opposizioni (Leu) nell'ottobre 2018 e il relatore era Roberto Speranza, ora divenuto ministro.