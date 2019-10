Inizia la battaglia per il presidenzialismo: l’annuncio della Meloni

Il voto favorevole di ieri alla Camera al taglio del numero dei parlamentari non è l’unica azione sul piano delle riforme che intende portare avanti Fratelli d’Italia. L’obiettivo del partito guidato da Giorgia Meloni ora è il presidenzialismo. Per fare ciò, già da “domani mattina i parlamentari di Fratelli d’Italia depositeranno in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per l'elezione diretta del Capo dello Stato” , ha annunciato la leader di Fdi.

L’impegno dei militanti e dei dirigenti del partito, però, avverrà anche nelle strade. Si inizierà subito, infatti, la raccolta delle 50mila firme necessarie ad avviare l'iter del provvedimento. Il presidente di Fdi, inoltre, si dice sicuro che si possa raggiungere questo obiettivo già nel giro di pochi giorni.