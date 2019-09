Insulti a Pontida, Lerner: "Bossi mi chiese scusa, Salvini no"

Intervenuto telefonicamente a "Circo Massimo", su Radio Capital, il giornalista di Repubblica Gad Lerner ha parlato della marea di insulti ricevuti domenica da alcuni militanti leghisti sul pratone di Pontida. Chiamando in causa Matteo Salvini - accusato di non avergli ancora mandato un messaggio di scuse - e approfittandone per fare un parallelo tra il segretario leghista e Umberto Bossi. " Gli insulti antisemiti? Quando qualche leghista diceva 'Vedo Lerner e capisco Hitler', il giorno dopo mi arrivava la telefonata di scuse di Bossi ", ha detto l'ex direttore del Tg1, prima di aggiungere: " Da Salvini, invece, niente, e un po' ci gongola ".

Ma come sono andate davvero le cose al raduno del popolo leghista? Lerner racconta che " prima degli insulti, tanti militanti della Lega mi avevano chiesto dei selfie, mi conoscono, frequento i loro raduni da 30 anni ", ha spiegato Lerner, tra i primi a raccontare il boom della Lega Nord in una storica trasmissione Rai, "Profondo Nord", nei primi anni Novanta. Nella sua carriera, il giornalista non ha mai risparmiato aspre critiche ai leghisti e al leghismo. E infatti, poco dopo ha aggiunto: "Salvini si sta preparando, sa di doversi attrezzare per una traversata nel deserto e immagina una fase lunga di movimentismo in cui raccogliere anche l'estrema destra, come è già successo a Roma ".

Dopo l'intervento radiofonico, su Twitter il giornalista ha rincarato la dose: " Quando l’onorevole leghista Cesare Rizzi disse in un comizio “Se vedo Lerner capisco Hitler”, subito Bossi mi telefonò che era un pirla. Quando Gianluca Buonanno mi definì “ebreo tirchio che fa il comunista”, Giorgetti chiamò per chiedere scusa. @matteosalvini chi tace acconsente ".

