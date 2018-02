Islam, Salvini attacca il Corano: "Dubito sia compatibile coi nostri valori"

Matteo Salvini è tornato a porre dubbi sulla compatibilità tra una interpretazione "letterale" del Corano e i valori che stanno alla base della civiltà occidentale. "Espellere i clandestini è vitale per garantire la sicurezza in Italia", ha spiegato al termine di una conferenza stampa con le associazioni degli alpini. "Anche controllare tutte le presenza islamiche abusive o organizzate è altrettanto vitale - ha continuato - perché io ho più di un dubbio sul fatto che l'interpretazione letterale dell'islam e del Corano sia compatibile con la nostra libertà, i nostri valori e i diritti" .

Per le sue posizione sugli immigrati e sull'islam Salvini è entrato in conflitto con la sinistra. Uno scontro che si sta facendo sempre più dure con l'avvicinarsi della elezioni politiche. In una intervista a Libero Tv, il leader del Carroccio è passato al contrattacco accusando la sinistra di paventare un ritorno del fascismo solo "perché ha fallito". "Nasconde i fallimenti attaccando gli altri - ha tuonato - Delrio invece di occuparsi di rendere l'Italia un paese raggiungibile lancia l'allarme fascismo, vuol dire che hanno la testa vuota e la pancia piena. Anche perché - ha continuato - l'immigrazione qualcuno lo ha arricchito" . Ci sono le cooperative rosse, per esempio, che hanno decuplicato i loro fatturati. "Nessuno mi toglie l'idea che quei soldi dalle cooperative vadano poi a finire nelle tasche di qualcun altro - ha accusato, poi, Salvini - quindi qualcuno con questa immigrazione ci sta facendo dei gran soldi" .