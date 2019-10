Italia Viva: Renzi lancia voto online per scelta del simbolo

Dopo la scissione dal Pd e la creazione dei gruppi parlamentari ora per Italia Viva, nuovo partito fondato dall’ex premier Matteo Renzi, vi è un altro passo importante da compiere: la scelta del simbolo.

Come annuncia lo stesso leader con un messaggio pubblicato sui social, il logo sarà scelto dagli iscritti e simpatizzanti online. I votanti potranno optare fra tre loghi “selezionati tra i tanti arrivati in questi giorni” , ha scritto il senatore. Il primo ha la scritta con “Italia” piccolo in bianco e “Viva” più grande in bianco e rosa su fondo rosso tenue. Il secondo logo ha una grande V stilizzato, che richiama la forma di un uccello, sul nome del partito. Il terzo simbolo, infine, ha la parola “Italia” in blu e “Viva” in rosso un po’ più grande su sfondo bianco.

Il modo di partecipare all'iniziativa lo spiega lo stesso Renzi su Facebook: "Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme. Qui ci sono le tre proposte che abbiamo selezionato tra le tante arrivate in questi giorni. Per votare basta andare sul sito www.italiaviva.it e scegliere quella che preferite”. Il logo vincitore sarà poi presentato alla Leopolda a Firenze che si terrà dal 18 al 20 ottobre.