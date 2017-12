Ius soli, al Senato manca numero legale: "Legge morta e sepolta"

Lo ius soli tramonta definitivamente. Con la legislatura agli sgoccioli, va in scena l'ultimo "smacco" per i fautori di una legge mal digerita dalla maggioranza degli italiani.

Nonostante fosse praticamente impossibile approvarlo prima che vengano sciolte le Camere, il ddl che riforma la cittadinanza è infatti approdato oggi al Senato per la discussione sulle pregiudiziali. Ma in Aula è mancato il numero legale, costringendo il presidente Pietro Grasso a fissare la prossima seduta per martedì 9 gennaio alle 17, con all'ordine del giorno "comunicazioni del presidente" (guarda il video).