L'Agcom richiama Rai, Mediaset, Sky, La7: 'Riequilibrare pluralismo'

L'Agcom bacchetta le emittenti radiotelevisive, perché rispettino la par condicio, anche nel periodo non elettorale. Il richiamo arriva dopo l'analisi dei dati dei notiziari riferiti al trimestre settembre-novembre 2019.

Il Consiglio dell'Authority ha accertato il " permanere delle criticità " nei notiziari delle emittenti televisive durante il trimestre passato. In particolare, riferisce l'Agcom, i tempi dedicati ad alcuni soggetti politici " non sono risultati coerenti con le rispettive rappresentanze parlamentari ". Per questi dati, Rai, Rti, Sky Italia e La7 erano già state richiamate a garantire il rispetto dei principi che tutelano il pluralismo dell'informazione, " avendo cura di assicurare, pur nel rispetto della libertà editoriale e alla luce dell'attualità della cronaca, un equilibrato accesso di tutti i soggetti politici al fine di garantire un'informazione completa ed imparziale ". L'invito era stato trasmesso in data 30 dicembre ma, a detta di Agcom, ciò non è avvenuto in questo ultimo periodo.