L'Altra Italia è già realtà: depositati nome e brand

Dopo annunci e slogan Altra Italia diventà realtà: per dare concretezza alle sue parole, Silvio Berlusconi ha infatti già registrato il nome del suo nuovo movimento all'Ufficio brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo economico.

Come racconta l'agenzia Adnkronos, infatti, cinque giorni fa - e precisamente il 31 ottobre scorso - è stata depositata la dicitura "Altra Italia", ovvero il 'brand' di un movimento, una struttura giovane con forte radicamento regionale, che si federerà con Forza Italia senza prenderne il posto e che ha come indirizzo via San Tomaso, 10 a Milano. A presentare i documenti per conto del Cavaliere è stata la deputata-avvocato Cristina Rossello, commissario azzurro di Milano-Grande Città.