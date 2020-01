"Salvini è imbarazzante". ​L'ambasciatore difende presunto pusher tunisino

La citofonata di Matteo Salvini al presunto pusher in via Deledda, nel cuore del quartiere popolare del Pilastro a Bologna, ha scatenato l'ira da parte degli avversari politici. Ma non solo: si è mosso anche l'ambasciatore della Tunisia a Roma che, stando a quanto appreso e riferito da Agenzia Nova, avrebbe scritto una lettera alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per esprimere la propria " costernazione per l’imbarazzante condotta " da parte del leader della Lega. Moez Sinaoui l'ha definita una " deplorevole provocazione senza alcun rispetto del domicilio privato ", compiuta da un " pubblico rappresentante dell’Italia ", da considerarsi un paese che può vantare " un’amicizia di lunga data con la Tunisia ". Il diplomatico sostiene che nell'episodio è stata " illegittimamente diffamata una famiglia tunisina ". A suo giudizio si sarebbe trattata di una condotta che avrebbe " stigmatizzato l’intera comunità tunisina in Italia ".

Il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) ha espresso la propria indignazione per " il bullismo e l'aggressione " che sarebbero stati commessi " contro l'immagine di un immigrato tunisino in Italia ". L'Ong, mediante un comunicato stampa, ha chiesto alle autorità di Tunisi di difendere la dignità delle tunisine e dei tunisini dovunque si trovino " alla luce delle crescenti manifestazioni di razzismo e odio in Europa e, in particolare, in Italia ".

Le reazioni

Un duro attacco è stato sferrato anche da Osama Sghaier: " Un atteggiamento razzista e vergognoso che mina i rapporti tra Italia e Tunisia ". Il vicepresidente del parlamento tunisino ha definito Salvini " razzista e un irresponsabile perchè non è la prima volta che prende atteggiamenti vergognosi nei confronti della popolazione tunisina ".

Luigi de Magistris invece ha affermato: " Se qualcuno spaccia, invece di fare buffonate si va dalla polizia e si denuncia. Lo spaccio è un reato ed è previsto anche l'arresto in flagranza. Altrimenti è pura propaganda ". Secondo il sindaco di Napoli " Salvini non lo recuperi nemmeno se lo affidi ai servizi sociali. Finora è stato uno dei principali elementi costitutivi dell'Italia dei rancori, della cultura del sospetto, della caccia alla straniero. È razzista ed è contro i diversi ".