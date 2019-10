L'ammissione di Prodi: "Le mie privatizzazioni? Obblighi europei"

"Erano obblighi europei". Così Romano Prodi svela il perché delle privatizzazioni durante il suo primo governo, dal 1996 al 1998. Ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, il Professore si lascia andare a una confessione che non poteva certo passare inosservata.

Incalzato dalla conduttrice-giornalista, il padre fondatore del Partito Democratico si scopre così: "Le privatizzazioni? Erano obblighi europei…Scusi, a me che ero stato a costruire l'Iri (Istituto per la Ricostruzione Industriale, ndr) , a risanarla, a metterla a posto, mi è stato dato il compito da Ciampi – che era un compito obbligatorio per tutti i nostri riferimenti europei – di privatizzare..." .

Dunque, l'economista mette altra carne sul fuoco: "Quindi, si immagini se io fossi contento di disfare le cose che avevo costruito…ma bisognava farlo per rispondere alle regole generale di un mercato nel quale eravamo" . "Un compito non gradevole, ma andava fatto…" , chiosa il Professore.

Insomma, ecco una conferma – l'ennesima – sul fatto che il mantra "Ce lo chiede l’Europa" debba essere rispettato dai Paesi membri per non indispettire gli alti papaveri dell'Ue.