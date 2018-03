L'Appendino va a votare, ma dimentica i documenti al seggio

Giornata movimentata per gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, è andata a votare poco prima di mezzogiorno, recandosi nella sezione elettorale 335 all'istituto comprensivo Pacinotti in via Vidua, ma si deve essere fatta prendere da un po' d'emozione - alle sue prime elezioni da sindaco del capoluogo - perché lasciando il seggio ha dimenticato i suoi documenti. Poco male, a ricordarglieli prontamente ci hanno pensato gli scrutatori presenti.

Peripezie anche per il collega Alessandro Di Battista che si è presentato a votare, ma al seggi sbagliato. La colpa - ha detto lui - non era sua, ma del fatto che dopo il cambio di residenza non gli è stato mandato il talloncino con le indicazioni aggiornate e corrette su dove si sarebbe dovuto recare. Così si è dovuto spostare al seggio corretto, insieme al codazzo di giornalisti al seguito. Dal seggio di via Taverna a Roma alla scuola di Vallombrosa.