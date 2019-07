L'arsenale dei neonazisti e la denuncia choc di Salvini: "Volevano uccidermi…"

"Ho segnalato io l'arsenale dei neonazisti, volevano uccidermi" . La rivelazione choc è di Matteo Salvini, che oggi, da Genova, ha commentato la notizia del sequestro delle armi in possesso di un gruppo di estremisti di destra e dell'arresto delle persone coinvolte, grazie alle indagini della Procura e della Digos di Torino.

"Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno. I servizi segreti parlavano di un gruppo ucraino che attentava alla mia vita. Sono contento sia servito a scoprire l'arsenale di qualche demente" , le parole del ministro dell'Interno.

Dunque, il leader della Lega ha aggiunto: "Penso di non aver mai fatto niente di male agli ucraini, ma abbiamo inoltrato la segnalazione e non era un mitomane. Non conosco filonazisti. E sono contento quando beccano filo-nazisti, filo-comunisti o filo chiunque" .

Un arsenale fatto di cosiddette armi "ammazzasbirri", tra cui un missile aria-aria Matra, utilizzato dall'esercito del Qatar. E armi che, a quanto pare, volevano minacciare anche la vita del responsabile del Viminale.