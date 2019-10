Lascia il M5S per Fratelli d'Italia: gli urlano "venduto" ed è rissa alla Camera

È scoppiato il caos quando Maria Elena Spadoni, presidente di turno alla Camera dei deputati del Movimento 5 Stelle, ha annunciato il passaggio di Davide Galantino, ex deputato pentastellato da qualche tempo nel gruppo misto, a Fratelli d'Italia. Dai banchi, infatti, si sono alzate urla di protesta e insulti, nonostante i richiami di Spadoni a mantenere un certo decoro e alla calma. Dopo la decisione di aderire al partito fondato e presieduto da Giorgia Meloni, Galantino è stato definito dagli ex colleghi di partito un "venduto".

È accaduto ieri sera e, secondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, durante i momenti di disordine, Giuseppe Basini, deputato della Lega, è stato colpito, è caduto e ha battuto la testa. La seduta, quindi, è stata sospesa ma il parapiglia è proseguito nei corridoi del Transatlantico. Secondo quanto ricostruito, infatti, sarebbe scoppiata addirittura una rissa, con urla e spinte, che hanno costretto i commessi e il deputato del Partito democratico, Emanuele Fiano, a intervenire.