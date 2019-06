Laura Boldrini in estasi per la Capitana: "La Rackete un'eroina!"

"Carola Rackete è un'eroina" . Laura Boldrini, ovviamente, non poteva che esaltare l'azione dell'attivista al timone della Sea Watch 3.

L'ex presidente della Camera dei deputati, ospite de l'Agorà su Rai Tre, si prodiga in una spassionata difesa della 31enne tedesca, comandante della nave della Ong teutonica battente bandiera olandese, che ha forzato il blocco della capitaneria italiana, dirigendosi verso il porto di Lampedusa.

"La Libia non è un porto sicuro. In Libia c’è la guerra, ci sono i morti, i bombardamenti sugli ospedali e su gli aeroporti. Ha fatto bene la Capitana a non portare queste persone in un posto in guerra, perché allora sì che lei avrebbe violato le regole internazionali" , la sferzata dell'esponente della sinistra italiana.